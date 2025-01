Can Yaman non ci sarà nella nuova stagione di Viola come il mare. Molla tutto ed esce di scena.

Intanto si susseguono le nuove indiscrezioni sul motivo dell'abbandono di Can Yaman alla serie tv, mentre c'è grande delusione tra i fan della serie Viola come il mare dopo la diffusione della notizia da parte di Dagospia.

In un primo momento si vociferava che Can Yaman avrebbe scelto di lasciare Viola come il mare per ambire a ruoli più importanti e centrali di altre produzioni. Questa consapevolezza sembra sia stata una conseguenza della seconda stagione della fiction. Non è un segreto che la vera protagonista sia stata Francesca Chillemi, un fattore che potrebbe aver influito sulla decisione di Yaman.

La presunta laison tra Can e Francesca

Dunque addio all’ispettore Francesco Demir nella terza stagione. Tuttavia emergono nuove voci e indiscrezioni sul motivo di questo abbandono. Sembra che tra Can Yaman e Francesca Chillemi ci sia stata una liaison durante le riprese della seconda stagione di Viola come il mare che ha creato tensione tra i due attori.

Sebbene non ci siano conferme ufficiali, è possibile che questi pettegolezzi abbiano contribuito a rendere ancora più difficile la collaborazione sul set tra i due attori, dopo un amore finito probabilmente in malo modo.

A complicare ulteriormente la situazione e la posizione di Can sono le recenti indagini su presunte donazioni poco limpide legate alla Onlus di Yaman, che hanno sollevato dubbi sulla trasparenza delle sue attività benefiche.

Per il momento, la rete e la produzione non hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali sull'addio di Yaman.

Intanto anche i social rimangono in silenzio. Infatti, l'attore ha preso le distanze da Instagram e Facebook, lasciando i fan senza certezze sul futuro lavorativo del loro idolo..