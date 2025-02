Zeudi Di Palma è senza dubbio una delle figure più controverse dell’attuale del Grande Fratello. Entrata nella Casa come ex flirt di Alfonso D’Apice, l’ex Miss Italia non ha mai nascosto il suo orientamento sessuale, rivelando di essere attratta sia dalle donne che dagli uomini. La sua frequentazione con Helena Prestes gli è valsa il favore del pubblico (il fandom Zelena è potentissimo anche a livello internazionale), tuttavia negli ultimi giorni si è molto avvicinata a Javier Martinez, verso il quale non ha nascosto il suo interesse.

Nelle ultime ore, si sono aperti nuovi scenari nel triangolo formato da Zeudi Di Palma, Javier Martinez e Helena Prestes. Se fino a qualche giorno fa l’ex Miss Italia e il pallavolista argentino erano molto vicini, sabato notte la situazione è nuovamente cambiata. Durante la festa per il capodanno cinese, Helena e Javier erano di fatto inseparabili, e tutti gli altri inquilini se ne sono accorti, tanto che Zeudi ha detto: “Io vi vedo, sareste una bella coppia. Tu Javier provi qualcosa per lei, a te piace molto. Vi voglio bene e vi voglio far stare in armonia. Io non c’entro niente con voi, mi tiro fuori dal triangolo. E tu Helena… se il tuo bene è stare con lui, per me va benissimo. Sono super felice”.

Zeudi Di Palma, il retroscena sulla sua vita privata

In un video pubblicato su Instagram, Biagio D'Anelli è tornato a parlare di Zeudi Di Palma: “Al GF si è perso solamente tempo con i blocchi dedicati al triangolo che non esiste. Zeudi ha cercato di fare da cupido tra Helena e Javier, ma come? È già svanito tutto come una bolla di sapone”. L’esperto di gossip, nonché ex gieffino, ha poi svelato un retroscena legato alla vita privata dell’ex Miss Italia: “Sono sempre più certo e convinto che fuori dalla casa lei abbia una fidanzata. Ora si finge cupido perché ha ottenuto il suo scopo di ottenere visibilità”.