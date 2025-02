Durante la puntata del Grande Fratello andata in onda giovedì 30 gennaio, sono stati sei i concorrenti finiti al televoto: Emanuele Fiori, Giglio, Iago Garcia, Ilaria Galassi, Jessica Morlacchi e Zeudi Di Palma. Il pubblico dovrà decidere chi salvare, e questa sera, lunedì 3 febbraio, l’inquilino meno votato dovrà abbandonare definitivamente la Casa.

Tra i nominati, spicca Jessica, ex gieffina ripescata con la promessa di regalare nuove dinamiche ma che, secondo alcuni, non è riuscita a lasciare un segno tangibile. Così come Ilaria, che si dimostra insofferente nel restare ancora nella Casa. Anche Iago dovrà affrontare il giudizio del pubblico dopo alcune tensioni con i coinquilini, mentre Zeudi si trova per la prima volta seriamente a rischio, complici alcuni recenti cambi di rotta nel suo percorso nel reality. Giglio ed Emanuele, invece, dovranno dimostrare di meritarsi il posto in Casa, nonostante stiano contribuendo poco o nulla alle dinamiche interne al loft più spiato d’Italia.

Stando al risultato dei sondaggi di ForumFree, il concorrente più votato è Iago con il 53,27%, seguito da Jessica (13,40%), Emanuele (10,61%), Zeudi (8,79%), Giglio (8,36%) e Ilaria (5,57%).

L’andamento delle Nomination

Emanuele è stato nominato da diversi coinquilini, tra cui Chiara, Eva e Zeudi, che hanno sottolineato la mancanza di un forte legame con lui e una partecipazione limitata alle dinamiche della Casa. Eva in particolare ha espresso il desiderio di vederlo più coinvolto nelle attività quotidiane. Giglio è stato al centro di alcune discussioni, con Iago e Helena che lo hanno nominato a causa di disaccordi avuti nei giorni precedenti. Iago ha ricevuto nomination da parte di Giglio, Shaila e Lorenzo, che hanno espresso disappunto per alcuni suoi comportamenti, definendoli cattivi o insopportabili. Ilaria è stata nominata da Emanuele, Tommaso e Maxime, che hanno evidenziato una sua apparente stanchezza e una mancanza di coinvolgimento nelle attività comuni. Alcuni coinquilini hanno espresso preoccupazione per il suo benessere all’interno della Casa. Jessica ha ricevuto nomination da Stefania e Amanda, con Stefania che ha criticato la sua mancanza di evoluzione rispetto al passato e Amanda che ha accennato a motivazioni personali. Zeudi è stata nominata da Mariavittoria e Pamela, che hanno sottolineato la mancanza di un rapporto stretto con lei e sospetti riguardo alle sue intenzioni all’interno della Casa.