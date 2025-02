Ospite di Supernova, il podcast di Alessandro Cattelan, Carlo Conti ha commentato il dissing dello scorso settembre tra Fedez e Tony Effe. Entrambi in gara al Festival di Sanremo 2025, che andrà in onda a partire dall’11 febbraio, i due rapper hanno fatto discutere per giorni il mondo del gossip per via del loro litigio. “Sono ragazzi intelligenti, canteranno e basta”, aveva commentato il direttore artistico della kermesse canora subito dopo averli scelti. A Supernova, nella puntata uscita questa mattina, Carlo Conti ha rivelato: “Li ho scelti prima del dissing”.

Carlo Conti ha raccontato di aver scelto Fedez e Tony Effe per il Festival di Sanremo 2025 prima che i due si attaccassero a distanza nel dissing: “Li avevo già scelti prima del dissing, molto prima. Tony Effe inizialmente aveva presentato un altro brano, poi ci ha ripensato e mi ha portato quello che sentirete al Festival che è ancora più particolare. Le scelte le ho fatte tra fine settembre e metà ottobre”. “Quando hai visto che hanno litigato, hai pensato che rottura di palle o abbiamo il colpaccio?”, ha chiesto Cattelan. "Ho detto ‘noo’”, ha scherzato Conti alzando gli occhi al cielo. Poi ha proseguito: "Questa è l'onestà di ciò che facciamo. Non c'è niente di costruito, retropensieri, niente. Quando hanno litigato ho detto ‘Oi oi oi, maremma’. Se li ho chiamati per fare pace? No, non mi sono messo in mezzo. Quello che succederà farà parte spero di un sano fumo che deve tenere a fuoco l'arrosto. Ma sono ragazzi intelligenti”.