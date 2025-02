Dopo le rivelazioni di Fabrizio Corona su Fedez e Chiara Ferragni, anche una famosa ex vippona ha commentato i retroscena sulla relazione tra gli ormai ex Ferragnez. Oriana Marzoli, da sempre fan della coppia, ha detto la sua in merito a ciò che ha detto l’ex re dei paparazzi, prendendo anche le parti della Ferragni.

Oriana Marzoli sui Ferrganez: "Io empatizzo con Chiara"

“Ho sentito tutto quello che ha detto Corona, in realtà sono un po’ sconvolta, ne ho parlato anche con Antonella l’altro giorno e anche con mia mamma, perché questa storia mi ha scioccata. Non mi sarei mai aspettata una fine così, veramente, giuro ragazzi, dico la verità. Mi veniva da piangere per lei, ma solo al pensiero che possa succedere a qualsiasi donna una roba del genere. Noi non siamo dentro a questa storia, ma a livello empatico mi sono messa nei panni di Chiara e quasi ho pianto.

Seguo Chiara Ferragni dal suo inizio, quando aveva il blog e la conoscevano in pochi, l’ho sempre seguita con affetto, anche quando avevo Matilda, che era un bulldog francese come il mio Coco. Quindi a maggior ragione mi dispiace per lei e mi fa molta tristezza quello che le è accaduto, senza entrare molto nei dettagli. Solo il pensiero che a qualsiasi ragazza possa succedere qualcosa di simile, io mi sento morire. Mi si è spezzato il cuore per lei. Poi ovvio che – come mi dite – bisogna ascoltare entrambe le parti e che non eravamo con loro quando queste cose succedevano, ma da donna io empatizzo molto e sono ancora sotto shock”.