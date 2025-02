Antonella Fiordelisi e Sophie Codegoni saranno inviate “speciali” di Radio Kiss Kiss a Sanremo 2025. Dal 10 al 15 febbraio, le due ex concorrenti rispettivamente di settima e sesta edizioni del Grande Fratello Vip, dovranno portare a termine “un incarico segretissimo”.

“La loro missione? Scovare Carlo Conti e i co-conduttori conduttori del Festival e consegnare loro i mitici Kiscotti della fortuna – si legge su KissKiss.it -. Ma attenzione: l’operazione sarà ufficialmente compiuta solo se riusciranno nell’impresa! Tra vicoli nascosti, blue carpet e incontri inaspettati, le 00Kiss si muoveranno come vere agenti segrete nella frenetica Sanremo, pronte a tutto pur di portare a termine il loro obiettivo. Riusciranno a stanare i protagonisti del Festival e a consegnare il bottino? Per scoprirlo, collegatevi a Casa Kiss Kiss durante le dirette speciali, in cui Fiordelisi e Codegoni racconteranno tutti i dettagli delle loro avventure e dei loro incontri esclusivi”.