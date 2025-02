Alessandro Basciano è stato coinvolto in un altro episodio decisamente controverso. Gabriele Parpiglia ha infatti pubblicato sui suoi account social un video nel quale si vede il dj ligure che viene trattenuto da un uomo della sicurezza di un locale. Nella breve clip si sente l’ex concorrente del Grande Fratello Vip urlare: “Portamelo fuori ora, portami fuori quel pezzo di m*rda, portamelo fuori”.

Parpiglia ha raccontato che i presenti avrebbero assistito ad una litigata piuttosto accesa tra Basciano ed un certo Mike, uno dei migliori amici di Francesco Facchinetti, quest’ultimo tirato in ballo dall’ex gieffino durante una sua ospitata a Corona On Air, podcast di Fabrizio Corona.

“Ieri sera all’Hollywood di Milano, Alessandro Basciano si è scagliato contro Mike, amico storico di Francesco Facchinetti. I presenti parlano di rissa e minaccia di morte da parte di Alessandro, che poi è stato allontanato dalla security del locale. Il team di Facchinetti e la vittima denunceranno l’accaduto”.

La replica di Alessandro Basciano

Basciano ha replicato dicendo che era furibondo in quanto una persona lo aveva provocato parlando male della sua ex compagna Sophie Codegoni: “Bisogna contestualizzare e non manipolare le situazioni. Un tale che ha voluto provocarmi offendendo la madre di mia figlia. Nonostante tutto quello che è successo tra di noi, non permetto che si insulti gratuitamente e strumentalmente”.