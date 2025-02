Lorenzo Spolverato è senza dubbio uno dei protagonisti assoluti di questa edizione del Grande Fratello, nonché una delle figure più controverse. La sua burrascosa storia d’amore con Shaila Gatta ha monopolizzato gran parte delle dinamiche del reality show condotto da Alfonso Signorini, ma negli ultimi giorni la nascita di una nuova coppia, quella formata da Javier Martinez e Helena Prestes, sta riducendo notevolmente il suo coinvolgimento in termini di blocchi durante la puntata, circostanza che sta infastidendo e non poco il modello milanese, abituato ad essere costantemente al centro dell’attenzione.

Al riguardo, nelle ultime ore un gesto di Lorenzo nei confronti di Helena ha scatenato nuove polemiche. Mentre la modella brasiliana si trovava in cucina insieme a Javier e ad Alfonso D’Apice, Spolverato gli ha fatto un doppio dito medio mentre i tre inquilini erano intenti a chiacchierare e non lo stavano guardando. “Renzino quanto sta rosicando, adoro. E comunque non rosicava così quando la gatta frequentava Javier”, ha commentato un utente. E ancora: “Il duo sta morendo dentro ogni giorno di più ed io adoro. Non essere al centro dell'attenzione gli sta lacerando l'anima. Il solo pensiero che in casa ci sia un'altra coppia altrettanto calcolata li manda in tilt”; “Vabbè spero che lo facciano vedere in puntata lunedì questa cosa. Facile fare il dito medio quando Helena è girata. Lorenzo se la deve far passare la gelosia per Hele è lui che ha mandato tutto a rotoli quindi cosa vuole adesso? Bah”.

Il piano degli autori su Lorenzo e Shaila

Intanto, stando ad un retroscena svelato da Deianira Marzano, gli autori del Grande Fratello avrebbero in programma di far eliminare uno tra Lorenzo e Shaila (o entrambi) per dare maggiore spazio alla nascente coppia formata da Helena e Javier.

"Sembra che, secondo alcune fonti vicine al programma, ci sia un piano per eliminare presto Lorenzo e/o Shaila tramite Nomination, che sia per televoto o per meccanismi interni come la catena. L'obiettivo? Dare maggiore spazio alla coppia Javier-Helena e farla diventare il centro delle dinamiche del reality. Un dettaglio interessante è che questa mossa potrebbe essere stata studiata proprio per creare nuovi equilibri nella Casa, eliminando concorrenti che potrebbero ostacolare la narrazione voluta dagli autori. Se fosse vero, sarebbe l'ennesima conferma che dietro le quinte del reality nulla è lasciato al caso".