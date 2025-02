A circa un anno di distanza dalla scelta a Uomini e Donne, Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto sono tornati a Verissimo da Silvia Toffanin. I due ex volti del dating show di Maria De Filippi hanno parlato per la prima volta della crisi che hanno vissuto alcuni mesi fa. Stando a quanto raccontato dall’ex corteggiatrice, la frattura si è creata a causa delle differenze caratteriali e perché sembra che lui fosse distaccato e non le dedicasse tempo e attenzioni.

La versione di Raffaella Scuotto

“All’inizio tutto andava bene. Una volta usciti da Uomini e Donne io ero molto avanti con i sentimenti e lui era in una fase di scoperta. Dopo la scelta c’era tanto entusiasmo e forte passione, poi sono arrivati gli alti e bassi. Tutto era dovuto anche ai caratteri molto diversi.

Treviso, Napoli, c’era molta distanza. I primi problemi sono iniziati quando siamo usciti dal programma, io ero speranzosa, speravo di vivere quella favola che non avevo mai vissuto. Poi con il tempo ho capito che dovevamo vivere la vita vera, fatta di distanze, di caratteri diversi e di età diverse. Nei mesi ci sono stati dei problemi. Non ne abbiamo mai parlato perché abbiamo preferito lavare i panni sporchi in casa.

Cosa mi dava fastidio in quel periodo? tante disattenzioni, il suo distacco, mi pesava tutto. Io a un certo punto decido di scrivere sui social che non stavamo più insieme, l’ho fatto a sua insaputa. Le cose non andavano da mesi. Lui ha aperto il telefono e ha visto. Non avevo fiducia in lui e litigavamo tantissimo. Lui non mi dava modo di pensare che potevo fidarmi e a me arrivavano tante segnalazioni. Un giorno mi è arrivata una telefonata di una fidanzata di un suo amico che mi dice ‘lui ha rovinato la mia relazione e io rovino la sua, lui era a una cena a Venezia e c’erano delle ragazze’. Ho dato fiducia a lei, le ho creduto, poi con il tempo ho capito di non potermi fidare”.

Le parole di Brando Ephrikian

Dopo Raffaella, anche Brando ha parlato dei momenti difficili che la coppia ha attraversato e delle motivazioni che c’erano alla base. L’ex tronista ha anche raccontato come lui e la sua fidanzata sono tornati insieme dopo mesi di distacco.

“Io non sono uscito dal programma innamorato perso. Poi io sono una persona molto introversa e chiusa e quando mi viene meno il rapporto quotidiano con la mia compagna non sono uno di quelli che ti chiama e ti scrive in continuazione. All’inizio non ero così accogliente e caloroso, ma piuttosto freddo. Poi arrivano le segnalazioni su di me. E arrivano perché a me piace uscire e relazionarmi con le persone. Però mi sono reso conto di tenere tanto a lei nel momento in cui l’ho persa.

Ho capito che lei era troppo importante e ho fatto delle battaglie per riconquistarla. Sono andato a Napoli da lei, che nemmeno voleva scendere. Poi è scesa abbiamo parlato e con il tempo ci siamo riscelti. Il 31 a capodanno è arrivato il riavvicinamento vero e proprio e ci siamo riscelti. Sono andato a fare la spesa e ho preparato una cena strepitosa. Credo di averlo riconquistata anche con quello che ho cucinato”.