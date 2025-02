Nella notte tra giovedì e venerdì, al termine dell’ultima puntata del Grande Fatello, Javier Martinez e Helena Prestes hanno trascorso una serata romantica in tugurio, frutto della ricompensa ottenuta dalla modella brasiliana nella sfida che l’ha vista opposta alla sua acerrima rivale Shaila Gatta.

I due gieffini hanno cenato a base di sushi e dopo si sono lasciati andare a baci ed effusioni di vario genere. Durante la notte, il pallavolista argentino e la modella brasiliana si sono “imboscati” sotto le coperte, e al mattino alcuni telespettatori hanno notato la confezione di un preservativo aperta posizionata vicino al letto. Ieri sera, Javier ha raccontato quanto è stato bello fare l’amore con Helena.

Javier Martinez parla della notte trascorsa con Helena Prestes

Martinez si è appartato con la Prestes e le ha detto: “Da questo punto di vista fisico noi due ci stiamo conoscendo ora, ma tu devi sentirti molto libera. Ci sta che dormiamo insieme, secondo me saranno più le volte che dormiremo insieme. Però se vuoi dormire con Amanda una notte io non mi offendo, tu non devi mai farti problemi con me, perché io non sono un uomo che si offende. Sappi anche che non sono troppo geloso o possessivo. Se vuoi stare con me vieni e io sono felice, ma fai sempre ciò che vuoi. […] È stato bello fare l’amore con te, anche se la situazione era un po’ imbarazzante, io almeno ero imbarazzato. Però è stato molto bello, anche se stavo un po’ pensieroso del contesto e delle telecamere, però penso che siano normale”.

Anche Helena ha rivelato di essere stata un po’ in imbarazzo per le telecamere: “Anche per me è stato molto bello. Anche io ero un po’ imbarazzata. Se almeno fossero state girate le telecamere sarebbe stato meglio. Certo che è normale pensare anche a quello. Comunque stasera dormo volentieri con te, prima pensavo che scherzassi quando me l’hai chiesto di dormire insieme. Poi certo, anche io sono molto libera e non possessiva, quindi anche tu puoi fare stare tranquillo”.