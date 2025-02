Federica Panicucci nella puntata odierna di Mattino 5 ha annunciato in anteprima che questa sera, in occasione della 30esima puntata stagionale del Grande Fratello, verrà aperto un televoto che decreterà il primo finalista maschile di questa edizione.

Ovviamente, i concorrenti più quotati sono senza dubbio Lorenzo Spolverato, Javier Martinez, Iago Garcia e Tommaso Franchi. Tuttavia, stando ai sondaggi che già sono apparsi in rete, il vincitore di questo televoto dovrebbe essere – a meno di clamorosi colpi di scena – il modello milanese, che sfrutterà l’alleanza tra gli Shailenzo e le Zelena. Entrambi questi fandom voteranno in massa per Lorenzo, il quale accederà alla finale. Alle sue spalle si piazzano Javier e Tommaso.

L’accesso alla finalissima del Grande Fratello potrebbe far tornare di buon umore Spolverato, protagonista dell’ennesima litigata con Shaila Gatta e dell’ennesima “minaccia” di abbandonare la Casa: “Sono arrivato fra, sono fuso. Guarda che se mi aprono io scappo subito. Vado a chiederlo in confessionale? No sarebbe ridicolo, ma che lo facciano, ma quanto lo spero”.