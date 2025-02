Nei giorni scorsi, Alessandro Rosica ha pubblicato sui suoi account social una foto di Yulia Bruschi nella quale si vede l’ex concorrente del Grande Fratello, fidanzata con Luca Giglioli, in atteggiamenti confidenziali con un ex tentatore di Temptation Island.

L’esperto di gossip, oltre a pubblicare il video dell’ex gieffina in dolce compagnia, ha postato anche una foto dell’uomo con cui avrebbe trascorso l’ultima notte dell’anno. Le immagini verranno mostrate a Giglio nel corso della prossima puntata?

Ad ogni modo, Yulia Bruschi ha rotto il silenzio smentendo qualsiasi tipo di insinuazione: “Mi stupisco come nel 2025 ancora non ci sia libertà di espressione. E si vede sempre solo il marcio! La malizia sta negli occhi di chi guarda. Divertirsi in maniera sana e genuina con degli amici non è un reato! Che a capodanno ero con degli amici, non che Federica e Stefano lo sanno tutti, persino i miei genitori. Da lì a far passare un’altra tipologia di messaggio mi sembra veramente assurdo. Con ciò non voglio prolungarmi per un qualcosa che per me non ha importanza. Che a questo punto sono costretta ad agire per vie legali”.

Biagio D'Anelli su Yulia Bruschi: "Va a cena con il suo ex"

In merito al gossip circa un presunto tradimento da parte di Yulia è intervenuto Biagio D’Anelli, che così come l’ex gieffina ha smentito in maniera categorica. Tuttavia, l'esperto di gossip ha rivelato che la Bruschi è stata vista a cena con il suo ex Simone Costa: “Impazza la notizia di un eventuale tradimento di Yulia nei riguardi di Giglio… Niente di più falso. La bella Yulia si è comportata non bene, benissimo. Si è vero, in discoteca ci sono stati abbracci e baci con un ex tentatore, ma le talpe e i testimoni presenti in quel noto locale dichiarano che la ragazza si è comportata in maniera egregia. Bravissima Yulia. Un po’ meno brava, e qui attenzione caro Giglio, perché lei va a cena con il suo ex. C’è il ritorno degli ex? Soprattutto dopo le dichiarazioni fatte dal suo ex su Fanpage nei riguardi di Yulia, i due piccioncini vanno spesso e volentieri a cena da soli e con amici. Come la prenderà il caro Giglio sapendo che l’ex di Yulia è ritornato dalle retrovie?”.