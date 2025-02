Questa sera andrà in onda la trentesima puntata del Grande Fratello, durante la quale un altro concorrente dovrà abbandonare definitivamente la Casa. A finire al televoto sono stati cinque inquilini: Amanda Lecciso, Iago Garcia, Pamela Petrarolo, Stefania Orlando e Zeudi Di Palma. Quello che emerge è una grandissima differenza tra i sondaggi fatti sui social e quelli aperti sui forum. Su X (ex Twitter), la gieffina più votata (con percentuali altissimi) è Zeudi Di Palma, forte del fandom Zelena, mentre quella meno votata è Stefania Orlando. Sui forum, invece, l’ex Miss Italia è la concorrente con meno preferenze.

Stando all'esito del sondaggio di ForumFree, la concorrente più votata è Amanda Lecciso con il 25,69% delle preferenze, seguita da Iago Garcia (22,62%), Pamela Petrarolo (19,86%), Stefania Orlando (19,03%) e Zeudi Di Palma (12,79%).

Grande Fratello, lo svolgimento delle nomination

“Tommaso apre le Nomination e per proteggere il suo amico Iago, indicando Maxime. Pamela segue votando Amanda, che accusa di comportamenti infantili e provocatori. Dal Confessionale, Alfonso sceglie Stefania, spiegando che ultimamente si sono allontanati e desidera tutelare Chiara da una possibile Nomination.

Helena punta su Pamela, che considera sleale e troppo concentrata a sparlare di lei. Lorenzo nomina Iago, con cui non riesce a trovare un punto d’incontro, dichiarando di volerlo fuori dalla Casa. Mariavittoria sceglie invece Zeudi, ammettendo di non conoscere nulla di lei e desiderando scambiare qualcosa di più che semplici pettegolezzi.

Iago, pescando il piramidale rosso, entra in Confessionale e sorprende tutti non nominando Lorenzo, ma Zeudi, sostenendo di non credere alla presunta amicizia che la ragazza millanta con Helena, ipotizzando che anche lei voglia solo ottenere una clip.

Giglio nomina Amanda, definendola troppo emotiva e poco razionale, lamentando un rapporto in crisi. Amanda non si tira indietro e ricambia il voto per Pamela, sperando che smetta di lanciare frecciatine e parli chiaro.

Maxime punta su Stefania per un contrasto avuto in settimana, mentre Shaila sceglie Iago, sostenendo che non le importi davvero del suo destino nella Casa.

Stefania, pescando il piramidale nero, si rivolge direttamente a Lorenzo, criticando il suo atteggiamento durante una discussione recente. Zeudi restituisce la Nomination a Mariavittoria, condividendo le stesse motivazioni. Jessica, senza esitazioni, vota Amanda.

Javier fa il nome di Shaila, affermando di non avere alcun rapporto con lei e di non essere interessato a crearne uno. Infine, Chiara chiude il giro sollevando una paletta e nominando Javier, poiché nutre dubbi e perplessità. Chi sarà eliminato?".