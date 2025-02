Al Grande Fratello, la ship saffica per mesi sponsorizzata dalle Zelena è ormai andata in archivio. Dopo un lungo tergiversare, infatti, Javier Martinez ha rotto gli indugi e ha deciso di gettarsi a capofitto in una frequentazione con Helena Prestes, la quale non ha mai nascosto di essere interessata al pallavolista argentino.

Nel corso di questi anni, siamo stati abituati a vedere la qualunque in fatto di fandom: dalle room notturne su X (ex Twitter), a chi spende migliaia di euro per aerei e regali per il gieffino preferito, passando per coloro che finiscono al pronto soccorso quando la storia d’amore di una coppia che sostengono giunge al capolinea. Nelle ultime ore, come riportato da Biccy.it, su TikTok sta circolando un video in cui una fan di Helena chiede a Dio di illuminare Zeudi e la modella brasiliana: “Ho chiesto a Dio che oggi, per questa puntata — che non sarà facile — che illumini il cuore di queste due lesbiche, perché non ne possiamo più. Che tutto vada per il meglio, andrà tutto bene, e nel nome di Gesù, tutti nel fandom rimarranno vivi, felici, soddisfatti, e potranno godersi il martedì, che è domani, ok? Andrà tutto bene, ragazzi. Ringrazio tanto il Signore”.