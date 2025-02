Ieri sera c’è stata l’ennesima lite tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta. Nei giorni scorsi, l’ex velina si è lamentata del fatto che il fidanzato esclusivamente al gioco, trascurando il loro rapporto. Tuttavia, entrambi hanno ribadito l’affetto che li lega, e che avrebbero cercato di viversi appieno il resto della loro permanenza nella Casa del Grande Fratello. Un proposito che, però, è durato pochissimo.

Prima del consueto party del sabato organizzato dagli autori, Shaila ha confessato a Lorenzo cosa si cela dietro la collanina che indossa quotidianamente, ovvero che si tratta di un regalo di un suo ex. In passato, invece, la ballerina napoletana aveva raccontato una storia diversa, e per questo il modello milanese si è arrabbiato, scatenando una nuova lite.

“La mancanza di rispetto è avermi mentito su quella cosa lì, perché tu mi avevi dato un’altra spiegazione”, ha detto Spolverato. Di fronte alle accuse del fidanzato, Shaila gli ha spiegato di aver mentito a fin di bene, semplicemente perché, conoscendo il suo carattere, non voleva ferirlo. Inoltre, ha spiegato che la sua è stata una “bugia bianca”, e che non potrebbe mai mentirgli riguardo questioni più serie. “Non vorrei che ci fosse un’altra cosa che io so in un modo, o su cui mi menti, perché io non perdono non queste cose. Odio chi mi mente. Io considero il rispetto dato che lo porto, da parte tua non ce l’ho perché tu mi nascondi queste cose”, ha replicato Lorenzo.

“Io i miei valori li ho, non puoi fare di tutta l’erba un fascio. Non capisco cosa vuoi ora da me, non puoi goderti la giornata con me?”, ha risposto Shaila. “Non è gelosia, io non posso essere geloso di uno con cui sei stato quest’estate, ma che mi frega? Ma non mi hai raccontato la verità”, ha sottolineato Spolverato. L’ennesima lite tra i due gieffini ha irrimediabilmente compromesso la serata di entrambi. Il modello milanese, infatti, si è mostrato freddo e distante dalla fidanzata durante la festa e, prima di andare a dormire, hanno finito per discutere un'altra volta.