Lo scorso giovedì, nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello, Shaila Gatta ha preso le difese di Lorenzo Spolverato, che è stato criticato da alcuni coinquilini e anche dalle due opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi: “Non è vero che sono io che mi avvicino a lui e che lo comprendo. Anche Lollo mi sta vicino e mi supporta, è un rapporto alla pari, non è una bugia, è vero, siamo molto equilibrati in questo”. Le parole dell’ex velina sono però invecchiate male, visto che sabato sera tra la ballerina napoletana e il modello milanese è scoppiata l’ennesima litigata. Shaila si è lamentata con il fidanzato perché si sente poco compresa.

“Non ti voglio appesantire. Ah l’go già fatto? Bene, mi passerà. Non hai nemmeno la delicatezza di capire che sono la tua fidanzata, non un’amica, che quotidianamente scelgo di accettare lati di te. Però non è facile, ci sto provando. Non ricevo abbracci da te, nulla. Per quando ti accetto, ma ho delle mancanze. Non hai attenzioni nei miei riguardi, ma per altre sì. Con tutto il bene per Chiara, ha un fidanzato, l’insalata nel piatto se la può mettere da sola. Le attenzioni e le carinerie che hai per gli altri, per me non le hai più. Oggi non ho ricevuto mezza carezza. Ma che cavolo, non riesci a vedere che accanto hai una persona che ha dei bisogni come ne hai altri tu?! Ecco te ne vai, bene, perfetto”. Non appena Lorenzo è uscito dalla camera, la Gatta è sbottata: “Grazie per essere un compagno del ca**o, vai a fan**lo egoista di m***a”.

Shaila ha poi raggiunto Spolverato che si trovava nella sauna. Il gieffino milanese ha ammesso di essere deluso dalla bugia che lei gli ha raccontato. Durante il consueto party del sabato sera, infatti, Lorenzo ha scoperto che la collanina che la ballerina indossa le è stata regalata da un suo ex fidanzato: “La mancanza di rispetto è avermi mentito su quella cosa lì, perché tu mi avevi dato un’altra spiegazione. Sappi che io non tollero le bugie. Non vorrei che ci fosse un’altra cosa che io so in un modo, o su cui mi menti, perché io non perdono non queste cose. Tra noi voglio un rapporto basato sul rispetto, sulla fiducia e sulla sincerità e per questo ti invito a non mentirmi mai”.