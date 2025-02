Forse sarà una semplice casualità, ma ogni qualvolta si avvicina la messa in onda di una nuova puntata del Grande Fratello puntualmente arriva una crisi tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta. Quest’ultima, dopo l’ennesima lite con il fidanzato, lo ha mandato bellamente a quel paese (“Vai a fare in c*lo, egoista di m*rda!”), mentre lui, confrontandosi con Luca Giglioli, ha confidato di non vedere l’ora di uscire dalla porta rossa e tornare a casa (spoiler: non succederà).

L’ex velina ha cercato di comprendere le difficoltà che sta vivendo il modello milanese, il quale le ha detto: “Non vedo l’ora di andarmene. Se stamattina stavo bene? Fingevo, anche di abbracciarti. Da due mesi fingo tutto, anche i baci”. Parole che, ovviamente, hanno spiazzato Shaila: “Non capisco, mettiti al mio posto. Se ti dicessi io queste cose…”.

Dopo l’ennesima discussione con la ballerina napoletana, Spolverato si è isolato in piscina, dove poi è stato raggiungo da Giglio. “Sono arrivato, se mi aprono la porta scappo subito”, si è sfogato il gieffino milanese. “Fatti nominare da tutti domani”, ha risposto il parrucchiere romagnolo con tono ironico. “Chiederlo mi sembra ridicolo, che lo facciano a prescindere. Quanto lo spero”, ha concluso Lorenzo.

Ovviamente, sui social non sono mancate reazioni alle parole che Lorenzo ha rivolto a Shaila. “Ma perché lei non reagisce quando le dice che finge da mesi”, ha commentato un utente. E ancora: “Un’altra sceneggiata di Lorenzo, non se ne può più”; “Fa tutto questo per avere un blocco in puntata”; “Ciak, si gira. Si è assicurato la clip per la puntata”.