La passione esplosa tra Javier Martinez e Helena Prestes all’interno della Casa del Grande Fratello sta facendo discutere e non poco, soprattutto tra i coinquilini. La nascente relazione tra il pallavolista argentino e la modella brasiliana, infatti, non sembra aver convinto Giglio, il quale ha espresso seri dubbi sulla veridicità di questo rapporto.

“O non ho ancora capito o ci sta andando con le pinze, oppure cerca di capire come si evolvono le cose, non c’è niente di male, ma ha puntato il dito su una coppia che sta insieme da cinque mesi. Nel loro caso la domanda da fare non sarebbe se è amore o strategia come nel caso di Lorenzo e Shaila, ma se il sentimento è uguale da entrambe le parti […] Shaila gli ha dato il palo, ci è rimasto malissimo, si è comportato male, si è scusato, ma è rimasto scottato. Se questa cosa fosse successa all’inizio non sarebbe stato così frenato, perché una cosa così ti condiziona, ti senti giudicato da tutto e da tutti. E’ vero che siamo qui per giudicare, ma non mi sembra giusto puntare il dito”.

“La nuova coppia come la vedi? – ha chiesto Lorenzo Spolverato a Giglio -. Io non lo vedo finto, ma agevolato sì. Se dobbiamo analizzare proprio ciò che sta accadendo non so quanto ci credo, quanta genuinità c’è. Javier le emozioni le tiene tutte dentro”.