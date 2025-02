Tommaso Zorzi è stato tirato in ballo da un concorrente dell’attuale edizione del Grande Fratello ed è intervenuto sui social per difendere il suo rapporto con Stefania Orlando. Nello specifico, Alfonso D’Apice ha messo in discussione alcuni comportamenti della showgirl che, secondo lui, si avvicina all’inquilino più forte nella Casa per arrivare in finale, proprio come ai tempi del GF Vip 5 fece con il giudice di Cortesie per gli ospiti.

“Penso che Stefania sia entrata qui diretta, come ha fatto nell’altra edizione. Anche ai tempi, ce l’hanno raccontato, lei già dopo una settimana aveva individuato il vincitore, e poi ha pure azzeccato perché ha vinto un ragazzo che si chiama Tommaso. E lei ha setto ‘Io l’ho seguito per tutto il percorso, ho fatto e ho detto…’. Quindi, quanto ci credo a quest’amicizia con questo ragazzo? Solo perché dopo una settimana hai pensato che fosse lui il vincitore? Ora sei venuta qui ed io devo valutare che stai facendo la stessa cosa: ti stai avvicinando a Helena, ma non ti immaginavi mai che potesse lanciare un bollitore. Quindi poi che hai fatto? Lei è uscita e si è avvicinata a te, poi è rientrata Helena ed è stata sempre lì la cosa. Perché lei, dopo Helena, ha immaginato come vincitore Javier, ma come lo immagino io”.

Non si è fatta attendere la replica di Tommaso Zorzi, che in una storia su Instagram ha difeso il suo rapporto di amicizia con Stefania Orlando: “Non sono mai entrato nelle dinamiche del Grande Fratello perché è giusto così. Mi dispiace sentire una persona che non conosco sentenziare sul rapporto mio e di Stefania. Volevo rassicurare il ragazzo ribadendo che è una mia amica e le auguro di continuare il percorso all’interno della Casa il più a lungo possibile”.