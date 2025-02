Continua a tenere banco la vicenda legata ad un presunto tradimento a Giglio da parte di Yulia Bruschi.

Nei giorni scorsi, Alessandro Rosica ha pubblicato sui suoi account social un video dell’ex gieffina nel quale la si vede in atteggiamenti confidenziali con un ex tentatore di Temptation Island. L’esperto di gossip, oltre a pubblicare il video dell’ex gieffina in dolce compagnia, ha postato anche una foto dell’uomo con cui avrebbe trascorso l’ultima notte dell’anno.

Le immagini sono state mostrate a Giglio durante la puntata del Grande Fratello andata in onda lunedì 10 febbraio. Il parrucchiere è stato informato da Alfonso Signorini sulla notizia riportata da BlastingNews e, in seguito, gli è stato mostrato il video incriminato che ritrae Yulia assieme ad un ragazzo, senza però che vi siano baci tra i due.

Yulia Bruschi smentisce il gossip con l'ex tentatore

A quel punto, la Bruschi ha preso la parola, smentendo categoricamente il pettegolezzo: “Facciamoci una risata, ho già smentito anche sui social. È un piccolo frangente di video che è stato preso in una serata trascorsa con amici e amiche. Ci siamo divertiti, ci siamo abbracciati e fatto gli auguri di buon anno. Hanno preso questo piccolo video per mettere zizzania nel nostro rapporto, per metterci alla prova, ma non ci sono riusciti perché siamo più forti […] Io ti amo, lo sai, sono qui a difendere me, te e il nostro rapporto e non voglio che nessuno ci metta bocca. Tu stai tranquillo che a difenderti qua fuori ci penso io”.

Rosica pubblica un nuovo video di Yulia

Tuttavia, nelle ultime ore Alessandro Rosica ha pubblicato un nuovo video con protagonisti Yulia e l’ex tentatore. “Questo invece è sempre un amico? Baci, carezze e tanto altro. Io questi li chiamo amici con benefici, non c'è niente di male. Posso continuare all'infinito. Insomma, sono sempre bugiardo?", ha scritto l'esperto di gossip taggando la stessa Yulia, Giglio, Alfonso Signorini e il Grande Fratello.

Intanto, nella giornata di ieri Biagio D’Anelli ha rivelato che Yulia si vede spesso con il suo ex compagno, e che avrebbero anche trascorso una notte insieme. Al riguardo, l’ex gieffina è stata avvistata proprio in compagnia di Simone Costa in una pizzeria di Genova.