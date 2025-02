Questa sera, giovedì 13 febbraio, andrà in onda la trentunesima puntata stagionale del Grande Fratello. Il reality show non si prenderà nessuna pausa nella settimana “santa” di Sanremo, e tornerà regolarmente in onda con il doppio appuntamento settimanale. Nella serata della “mission impossibile” contro la terza serata del Festival, ci sono ben sette concorrenti in nomination. I telespettatori dovranno decidere a chi concedere l’immunità in viste di nuove nomination (non ci sarà alcuna eliminazione).

Dopo il televoto flash che è valso a Lorenzo Spolverato un posto nella finalissima del Grande Fratello. In nomination ci sono ben sette concorrenti: Amanda Lecciso, Chiara Cainelli, Iago García, Jessica Morlacchi, Maria Teresa Ruta, Maxime Mbanda e Stefania Orlando. Amanda è stata nominata da Tommaso, Giglio e (segretamente) da Mattia, per poi mandare in nomination l’ex amica Jessica. Chiara, invece, è stata nominata dalla coppia Javier-Helena e Stefania, mentre quest’ultima è stata nominata da Alfonso, Zeudi e la stessa Chiara. Maria Teresa e Maxime, infine, si sono nominati a vicenda.

Stando al risultato del sondaggio di ForumFree, la concorrente più votata è Stefania con il 25,37% delle preferenze, seguita da Amanda (21,01%), Iago (18,96%), Chiara (16,72%), Jessica (13,32%), Maria Teresa (3,78%) e Maxime (0,83%).