Ieri sera, durante la 31esima puntata del Grande Fratello, è stato commesso un altro errore dagli autori del reality show in merito all’esito del televoto settimanale.

Il pubblico è stato chiamato a indicare il proprio preferito tra Maria Teresa Ruta, Maxime Mbanda, Iago Garcia, Stefania Orlando, Chiara Cainelli, Amanda Lecciso e Jessica Morlacchi, indicando quest’ultima come vincitrice. Peccato, però, che gli spettatori che guardavano la diretta su Mediaset Infinity lo abbia scoperto molto prima che Alfonso Signorini lo annunciasse al pubblico e alla diretta interessata. Questo perché era già apparso il titolo “Jessica Morlacchi è la preferita del pubblico”. Ovviamente il televoto era già stato chiuso, ma quel titolo sarebbe dovuto andare online dopo l’annuncio e non prima.

Si tratta nel secondo errore nel giro di pochi giorni. La scorsa puntata, infatti, è stato annunciato Javier Martinez come primo finalista quando invece il pubblico aveva scelto Lorenzo Spolverato. In quell’occasione, Signorini si era molto indispettito: “Scusate, ma voglio chiarire cosa è successo, perché si stanno facendo troppe speculazioni. Io sono sempre stato trasparente. Nella mia busta c’erano solo i nomi dei primi due esclusi, non quello del finalista. L’accordo era che sarebbe stata la regia a segnalare tutto. Quando sul led è apparso il nome di Javier, ho semplicemente annunciato che il finalista era lui. Subito dopo, però, gli autori e la Buonamici mi hanno fatto segno di no. Non ho idea del perché sia stato inquadrato proprio Javier, ma questo errore non dipende da me! Di solito evito di fare certe precisazioni, ma stavolta voglio dirlo chiaramente: io non c’entro nulla. Ora ognuno si prenda le proprie responsabilità”.