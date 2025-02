Nel corso della puntata del Grande Fratello andata in onda ieri, giovedì 20 febbraio, Alfonso Signorini ha mostrato a Tommaso Franchi alcune immagini risalenti allo scorso dicembre, quando Mariavittoria Minghetti si era avvicinata ad Alfonso D’Apice per approfondire la conoscenza con lui, lasciando anche intendere che tra lei e l’idraulico senese non ci fosse nulla. Durante la puntata, Tommaso è parso tranquillo: “Io mi fido di lei, sono cose che in parte sapevo, certo che mi dispiace, ma andiamo avanti”.

Al termine della puntata, però, Franchi e la Minghetti si sono confrontati, e lui ha rimproverato la fidanzata: “Se avessi visto quei video due mesi fa adesso non saremmo qui, non sarebbe nato nulla. Ma poi proprio in quei giorni in cui ti eri attaccata a lui… avevi fatto l’amore con me!”. Non si è fatta attendere la replica di Mariavittoria: “Sì, ma non provavo nulla per te in quel periodo, non ero innamorata come lo sono adesso”.

A quel punto, Tommaso è andato in crisi: “Ma com’è possibile? Tu a 31 anni sei stata solo con 5 ragazzi a livello fisico. Mi hai detto che li hai amati tutti e poi arrivo io, il sesto e vieni con me senza provare nulla? Io? Non ero innamorato di tutte e 100 le ragazze con cui sono stato. Però non ti ho mai svalutato, tu hai svalutato quello che eravamo. Tu con quelle cinque persone con cui sei stata eri presa, di me no e questo mi ferisce. Io non ti sto dando della poco di buono. Ora mi dici che non hai provavi nulla quando sei stata con me la prima volta e questo mi ferisce. Per me è finita”.

“Io sono in difficoltà, ma tu non ti devi permettere di parlare delle mie relazioni passate e di dire pubblicamente con quanti ragazzi sono stata. Non rivolgermi mai più la parola. Non esisto qui dentro per te, non esisto più. Anche per me è chiusa qui”, è sbottata la Minghetti. Tommaso ha però subito fatto marcia indietro: “Ho cambiato idea, ho sbagliato. Scusa, non dovevo dirlo”. Mariavittoria ha dunque deciso di perdonarlo.