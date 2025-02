A cura della Redazione

L’Associazione Culturale Noi per Napoli, in collaborazione con Bruno Bonfiglio Events e Associazione Primavera, con il Patrocinio Morale del Comune di Napoli, presenta Carnival Experience – Una Notte al Museo, un evento esclusivo che promette di unire cultura, musica, danza e divertimento in un'esperienza immersiva unica per il Sabato Grasso di Carnevale.

Un viaggio tra cultura e spettacolo

La serata avrà inizio con un raffinato concerto dedicato al Belcanto e alla lirica, con le straordinarie voci del soprano Olga De Maio, del tenore Luca Lupoli e del tenore Lucio Lupoli, accompagnati al pianoforte dalla talentuosa Natalya Apolenskaja. Il pubblico sarà trasportato dalle note delle più belle pagine d'opera, operetta e classici napoletani.

A seguire, le spettacolari danze d’epoca del Gruppo Artistico "Danzando nel Tempo", diretto dai maestri Rosario Forestiere e Ione Spagnuolo, incanteranno gli ospiti con eleganti coreografie e abiti d’epoca, rievocando atmosfere di altri tempi.

Un’esperienza esclusiva

In via del tutto eccezionale, i partecipanti avranno accesso all’apertura straordinaria del Museo De Feis, che custodisce oltre 800 reperti storici, tra cui un autentico sarcofago della civiltà etrusca.

Sapori e tradizioni

Non mancheranno i piaceri del palato con una degustazione di delizie carnevalesche a cura di Sole Ricevimenti, accompagnata da una selezione di vini e un aperitivo di benvenuto.

Divertimento e sorprese

La festa continuerà con: Estrazione di Carnevale, con premi esclusivi; Premiazione della maschera più bella; Gadget in omaggio per tutti i partecipanti.

Dalle 22:30, il ritmo si accenderà con il DJ SET di Niky Pacelli, che trasporterà il pubblico in un viaggio travolgente nella Disco Music anni ’90, per una notte di pura energia e divertimento.

Finalità solidale

L’evento avrà una finalità di solidarietà, poiché il ricavato verrà impiegato per acquistare generi di prima necessità per i volontari di San Pasquale Bylon, che preparano pasti per i senzatetto di Napoli.

INFO & CONTATTI: 339 4545044 – 339 7848888

Partner & Media Partner: Anps – Associazione della Polizia di Stato sez. Pozzuoli, Associazione Primavera, ItaliaFelix TV, ArtesTV. Biglietti disponibili online: Acquista il tuo ticket su Eventbrite.