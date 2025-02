Dopo le rivelazioni di Fabrizio Corona a Falsissimo, in molti hanno ipotizzato che Fedez fosse d’accordo con l’ex re dei paparazzi, altri invece hanno accusato Fabrizio di aver venduto l’amico per una questione di natura economica. Corona ha però in più di un’occasione assicurato di essere l’unica mente dietro il suo podcast, e adesso ci sono anche le prove. Lo youtuber Alessandro Della Giusta (oltre un milione di iscrizioni al suo canale YouTube) ha seguito Fedez durante tutto il periodo delle prove e del Festival di Sanremo, e in un video ha mostrato anche una telefonata tra Corona e il rapper.

Della Giusta ha rivelato che quando Corona ha annunciato l’episodio di Falsissimo dedicato a Chiara Ferragni, Fedez ha pensato di ritirarsi dal Festival: “Quando Corona ha annunciato il secondo video, quello su Chiara, sono andato a casa di Fedez e lui mi ha detto ‘Fino a pochi secondi fa stavo pensando di ritirarmi. Ma sì, non ha nemmeno senso che io vada, se devo andare lì a fare il bersaglio umano, allora non vado’. Ed effettivamente era in crisi”.

Nel video si vede anche Fedez che a Sanremo, poco prima di chiamare Fabrizio, dice: “Non ne posso più io di sentire questo. Io gli ho detto ‘non so più come dirtelo, Fabrizio mettiti una mano sulla coscienza e non far uscire nulla, pensa anche ai miei figli’. […] Lui è il manipolatore più bravo che io abbia mai visto”. Durante la telefonata, Corona rassicura l’amico: “Tranquillo che è anche una puntata pesante, che tratta della roba giuridica di Chiara, non c’entra niente con la puntata scorsa, è un’altra roba del tutto”.

Dopo le rassicurazioni di Fabrizio, Fedez si è preparato per la sfilata sul green carpet di Sanremo, ma una volta rientrato ha scoperto la verità sulla puntata di Falsissimo e ha richiamato Corona: “Ma perché mi dici cose non vere? Io ti ho chiesto ‘mi prometti che non fai uscire questo cavolo di video su Chiara sui tradimenti e i cavoli suoi?’. Tu mi hai detto ok. Sei proprio un pezzo di m, un infame”. A quel punto Fabrizio ha farfugliato qualcosa di poco comprensibile: “Non è tanto i tradimenti, ma il come li racconto. Ora basta gossip, non mi va più di fare gossip”.