Il Grande Fratello, nel tentativo di allentare la tensione nella Casa, ha deciso di portare i concorrenti in gita. Tuttavia, la scampagnata si è preso trasformata in un campo di battaglia, e tra Helena Prestes e Shaila Gatta sono volati stracci. Una volta rientrata, l’ex velina ha parlato dell’alterco avuto con la modella brasiliana.

“Lei ha iniziato a dirmi cose orrende. Ha detto brutte parole, ha cominciato a inveire dicendo ‘mer*a, cogli**a, vaffan***o a tua madre’. Me l’ha detto! E mi ha anche detto offese gravi, che non sto bene e che ho dei problemi. La telecamera c’era solo quando mi ha detto che ho dei problemi, ma quando mi ha detto ‘fu*k off a tua mamma’ e quelle cose schifose no. A mia mamma? Ma come si permette?! Poi mi ha abbaiato ancora”.

Jessica Morlacchi ha però ha raccontato una versione più completa di quanto accaduto: “Tutto è iniziato perché Helena ha fatto un complimento a Shaila, le ha detto ‘finalmente ti sei scelta e sei uscita da una storia che non ti faceva stare bene. Shaila le ha detto ‘secondo me sei falsa perché sei contenta che ci siamo lasciati e che litighiamo’. Da lì è partito tutto. Poi si sono messi in mezzo tutti, con Lorenzo che strillava, poi Zeudi. Mi è dispiaciuto per i camerieri che stavano servendo”.