Ieri pomeriggio, il Grande Fratello ha organizzato una gita fuori porta per i “veterani” della Casa, ma durante la “scampagnata” è scoppiata un’accesissima lite tra Helena Prestes e Shaila Gatta. Stando al racconto di alcune concorrenti, tutto sarebbe iniziato quando la modella brasiliana, rivolgendosi all’ex velina, le avrebbe detto: “Hai scelto te stessa, ti sei messa al primo posto, adesso pensa a te per prima”. La ballerina napoletana, però, non l’avrebbe presa bene e avrebbe replicato: “Ma tu cosa vuoi, che sei felice quando noi litighiamo e adesso sei contenta che ci siamo lasciati”. Dopo queste parole, sembra che Helena sia partita all’attacco con una serie di insulti.

Rientrata nella Casa, la Prestes è scoppiata a piangere e si è sfogata con Stefania Orlando: “Sto male. Anche Javi non mi ha capita, non vuole che risponda ai loro attacchi. Stavo per commettere lo stesso sbaglio che ho commesso una volta. Non ce le faccio più. Mio Dio. Puoi venire in confessionale con me?”.

Cos'è successo durante la gita fuori porta

In seguito, la Orlando si è confrontata con Mariavittoria Minghetti: “Lei e Shaila stavano litigando, a un tratto è arrivato Lorenzo e ha cominciato a gridare ‘ho sentito il mio nome, state parlando di me’. Ma basta! Già queste litigano, cosa ti metti in mezzo? Io a quel punto ho preso Helena e ho provato ad andarmene e lui ha iniziato ad attaccarci dicendo ‘ah che bel comportamento da regine, che ve ne andate. Vai via, poi dici di essere educata’. Io gli ho detto ‘non usare questo modo aggressivo con me’. E lui è sbottato ‘tu mi fai passare come aggressivo come faceva Iago!’. Ma se vedi che porto via Helena per calmare la discussione, perché alzi la voce? Lui si è sentito non in mezzo a un alite e voleva mettercisi in mezzo. Una giornata che poteva essere tranquilla è finita in questo modo. Una volta che ci fanno un regalo è finita a schifo”.

Anche la fidanzata di Tommaso Franchi ha detto la sua al riguardo: “Che poi Helena non ha fatto nulla! Ah ma Lorenzo è venuto da te a dire ‘state parlando di me’? Ci sarebbe da dirgli ‘ma chi te se in***a!’. Mi spiace per Helena perché c’è cascata ancora una volta. Tra l’altro lei stava da sola e se ne è trovata tre e questo mi è dispiaciuto. E mi dispiace vedere che vincano loro…”.