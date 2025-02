Si aggiunge un ulteriore tassello alla vicenda giudiziaria che vede coinvolti Alessandro Basciano e Sophie Codegoni. Nella giornata odierna il Tribunale del Riesame di Milano ha accolto il ricorso della Procura e ha stabilito il divieto di avvicinamento per il dj ligure nei confronti della sua ex compagna e di loro figlia, la piccola Céline Blue.

L’ex concorrente della sesta edizione del Grande Fratello Vip, accusato di stalking, dovrà mantenere una distanza di almeno 500 metri, e non potrà in alcun modo comunicare con la figlia se non sarà presente la madre. E’ bene specificare che al momento la misura resta sospesa per consentire a Basciano di presentare ricorso in Cassazione. Nel caso in cui il provvedimento dovesse essere definitivo, l’ex gieffino sarà obbligato ad indossare un braccialetto elettronico collegato a quello della Codegoni e, in caso di violazione del divieto, scatterà un allarme per le forze dell’ordine. Qualora Basciano si rifiutasse di indossarlo o non fosse possibile applicarlo, verrà disposta la misura degli arresti domiciliari. Il dj ha 10 giorni di tempo per presentare ricorso in Cassazione, che dovrà pronunciarsi entro 30 giorni.

Stando a quanto riportato dal Corriere, due giorni dopo la presunta aggressione di Basciano ai danni di due amici di Sophie, la Codegoni si trovava in un centro commerciale per promuovere un marchio di moda e proprio in quell’occasione sarebbe accaduto qualcosa di allucinante.

“Lei si è accorta che due uomini, all’apparenza nordafricani, la tenevano sotto controllo. Poco dopo era stata raggiunta da uno degli amici che erano stati aggrediti a Milano, il quale aveva denunciato il dj, che, choccato e impaurito, le aveva detto che aveva appena incontrato Basciano nel centro commerciale. ‘Ragazzino, dove ca**o stai andando?’, gli aveva detto per poi intimargli ‘di ritirare la denuncia sostenendo di essere uno di strada disposto anche a farsi venti anni di carcere’, riportano i magistrati che aggiungono che Sophie Codegoni riteneva che i due nordafricani ‘fossero stati incaricati da Basciano per controllarmi’, aggiungendo che ‘Basciano frequenta persone pericolose con precedenti penali’”.