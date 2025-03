Manca meno di un mese alla finalissima del Grande Fratello, prevista per il 31 marzo, e nella prossima puntata potrebbe verificarsi un clamoroso colpo di scena. In un video pubblicato su TikTok, Biagio D’Anelli ha rivelato che domani, lunedì 3 marzo, verrà svelato un segreto che lascerà i telespettatori di stucco: “Un colpo di scena al Grande Fratello. Lunedì sera finalmente un concorrente vuoterà il sacco e così i segreti saranno finiti e verranno fuori. Noi da casa resteremo senza fiato e parole, finalmente”.

Jessica Morlacchi, le rivelazioni su Lorenzo Spolverato

Secondo molti il segreto riguarderebbe Lorenzo Spolverato. Venerdì sera, infatti, Jessica Morlacchi ha rivelato che il modello milanese nasconderebbe qualcosa di particolarmente intimo che riguarderebbe anche Shaila Gatta.

“Ragazze, non c’entra niente con la storia di Chiara. Lorenzo mi ha raccontato nei dettagli tutta la questione legata alla gelosia e poi ha aggiunto: ‘C’è stato anche un altro episodio tra di noi, ma è qualcosa di molto personale e non posso rivelarlo’. A quel punto l’ho subito fermato e gli ho detto di non dirlo.

Lui ha continuato dicendo: ‘Infatti ora non lo dico, ma se lei continua a farmi passare per bugiardo, sarò costretto a raccontare tutto’. E questo discorso me l’ha fatto davanti a una telecamera. A quel punto era ovvio che Signorini gli avrebbe chiesto di approfondire. Se non vuoi che certe cose vengano fuori, allora non le accenni nemmeno.

Più tardi, nel beauty, qualcuno ha sentito e ha chiesto a Lorenzo: ‘Di cosa si tratta questa cosa intima? Dilla, dai, racconta’. Ma lui non l’ha rivelata, perché sarebbe scoppiato un caos totale”.