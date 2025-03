Quest’oggi, mercoledì 5 marzo, si sono tenuti i funerali di Eleonora Giorgi presso la Chiesa degli Artisti di Roma. Clizia Incorvaia, moglie di Paolo Ciavarro e nuora dell’attrice, è intervenuta ai microfoni de La Volta Buona.

Funerali Eleonora Giorgi, le parole di Clizia Incorvaia

“Grazie per tutto questo amore e questo affetto. Lei sarebbe felicissima di tutto questo. Quello che mi sento di dire è che oggi non ho perso solo una suocera. Oggi ho perso la mia migliore amica, la mia confidente, la mia complice, la mia compagna di avventure. E mi dispiace tanto di non aver fatto quel viaggio a New York che ci eravamo promesse, io e lei. Perché noi ci siamo scelte prima ancora che io diventassi la moglie di Paolo. Eravamo insieme solo da un mese quando lui era ancora chiuso nella casa del Grande Fratello. E noi, nel frattempo, ci sentivamo ogni giorno. Ci raccontavamo di passioni, di amori, di libri letti”.

E ancora: “Lei è stata una seconda mamma. Una madre, un’amica, una confidente. È stata tutto per me. E mi mancherà. È stata anche una nonna meravigliosa, prima con Nina – perché Gabriele è arrivato dopo – e poi anche con lui. Ha dato il vero senso della famiglia a entrambi. Ed è un’eredità immensa. Era una nonna straordinaria, nel senso più classico del termine: li portava allo zoo, al parco… È stata fantastica. Una settimana fa, quando siamo stati in ospedale e le abbiamo portato dei palloncini rossi, ha parlato con Nina. Con la sua voce calda e solenne, le ha detto: ’Nina, tu hai un grande ruolo. Adesso dovrai raccontare a tuo fratello, dovrai spiegargli che io ho litigato con Dio. Non volevo andare via, e gliel’ho detto chiaramente. Ma Dio mi voleva assolutamente al suo fianco come angelo’, Da oggi sarò il vostro angelo. E quando vorrete parlare con me, vi basterà guardare in alto e parlare con la nonna’. Voglio che venga ricordata come un’anima pura che non ce ne sono troppe in giro”.