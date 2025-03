Nel corso della 38esima puntata del Grande Fratello andata in onda ieri, lunedì 10 marzo, Helena Prestes ha scoperto la reazione che Javier Martinez ha avuto dopo il passaggio di un aereo indirizzato a lui e a Zeudi di Palma.

Lo striscione, che sottolineava la chimica tra il pallavolista argentino e l’ex Miss Italia, aveva già fatto discutere, ma fino a ieri la modella brasiliana non aveva avuto modo di assistere direttamente alla reazione dei due. Durante la diretta è stata mostrata una clip che ha svelato non solo il momento in cui Zeudi e Javier hanno ricevuto il messaggio aereo, ma anche i commenti fatti successivamente dalla Di Palma. Nelle immagini si vedono i due concorrenti ringraziare i fan per il sostegno, mandando cuori con le mani e mostrando entusiasmo per il messaggio ricevuto.

La reazione di Helena non si è fatta attendere. La modella si è alzata dal divano, dove sedeva accanto a Javier, ed ha cambiato seduta, per poter guardare entrambi i diretti interessati negli occhi. La Prestes ha palesato tutto il suo disappunto, dicendo di non aver gradito il comportamento del fidanzato e della Di Palma. In particolare, Helena ha puntata il dito contro Zeudi: “Sei contraddittoria e falsa”. La modella ha spiegato di non fidarsi di lei e di trovare il suo atteggiamento ambiguo.

Helena Prestes, scenata di gelosia a Javier Martinez

Al termine della puntata, visibilmente infastidita, Helena è sbottata. Invece che andare a dormire, la modella brasiliana ha infatti atteso l’uscita di Zeudi dal Confessionale, perché nei pressi si trovava anche Javier: “Aspetta, adesso devo vedere Zeudi esce dal Confessionale e va da Javier. Vediamo la scena all’uscita dal Confessionale…”. A quel punto, Martinez ha chiesto alla Prestes se avesse paura che la Di Palma andasse da lui, e Helena ha risposto: “Non ho paura, non voglio che tu parli con lei. Questa è una convivenza forzata, quindi c’è un limite nelle cose, e ti sto chiedendo di non parlarle. Se dobbiamo convivere forzatamente con una persona di cui non mi fido. Non ti sto dicendo cosa devi fare, ti sto dicendo che mi dà fastidio se parli con lei, perché non mi fido di lei, è una ragazzina”. “Helena, calmati. Tu non puoi dire con chi parlare e non parlare. Questo è un problema, perché tu non puoi dirmi cosa devo fare e il tipo di rapporto… E’ affar mio gestirmelo", ha replicato Javier.