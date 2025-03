Nel corso della 38esima puntata del Grande Fratello andata in onda ieri, lunedì 10 marzo, Zeudi Di Palma ha conquistato il pass per la finale. Il successo dell’ex Miss Italia (ampiamente preventivabile) ha rappresentato un duro colpo per Lorenzo Spolverato, primo finalista di questa edizione e candidato numero uno alla vittoria. Il modello milanese, infatti, ha visto per la prima volta vacillare le sue certezze, e se in puntata si è detto felice per l’amica (in realtà l’aveva scaricata poche ore prima), nel corso della notte ha palesato tutta la sua frustrazione.

Appena è terminata la puntata, Shaila Gatta si è appartata con Lorenzo e si è sfogata. L’ex velina ha detto di essere contenta per Zeudi, ma allo stesso tempo ha anche ammesso che vorrebbe arrivare in finale: “Io me lo merito, ma spero che ci arriverò comunque. Sono contenta per lei, è una mia amica, però credo di meritarlo. Quello che ho sopportato e ho passato io qui dentro non l’ha passato nessuno. Anche se guardo gli altri dentro… io ho dovuto avere le spalle molto larghe per tutto quello che mi è successo e che ci hanno detto. Quindi anche per queste ragioni penso che dovrei arrivare in finale. Però ci sarà il modo e il tempo. Nella mia vita nulla è stato facile e nessuno mi ha regalato niente. Ho sempre conquistato tutto con il sudore e con il mio impegno”.

Poco dopo, i due sono andati in piscina e Shaila, con aria rassegnata, ha detto: “Lorenzo preparati, vince Zeudi il programma. Qui te lo dico e te lo firmo. Sì, fidati, te lo dico io, ti devi fidare. Lore è un programma, non è la vita vera”.

A quel punto è arrivata la vera reazione di Spolverato: “Addirittura?! Sì?! Ma che dici?! Lo so che è un programma, ma non sarebbe giusto! No che non è giusto e qui te lo dico e te lo firmo. Mi dispiace, non ho il rapporto che c’hai tu, passo del tempo con lei ok… ma non sarebbe giusto anche rispetto ad altre persone”.