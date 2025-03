Ieri sera, durante la 38esima puntata del Grande Fratello, nel bel mezzo dell’acceso confronto tra Shaila Gatta e Stefania Orlando, Alfonso Signorini ha chiesto un commento a Beatrice Luzzi, la quale ha preso le parti dell’ex velina di Striscia la Notizia, sottolineando di essere d’accordo con quest’ultima che ha detto che l’ex vippona è cattiva. I concorrenti hanno assistito a questo blocco dal salone della Casa, e Helena Prestes ci è andata giù pesante sull’opinionista: “Che esempio dà Beatrice? Ma che esempio è? Certo, ora seduta lì. Non mi sorprende più che sostiene Lorenzo e Shaila”.

Javier Martinez ha chiesto alla fidanzata di non aggiungere altro, ma lei non ne ha voluto sapere e ha continuato a parlare: “Devo stare zitta? No, voglio che mi ascoltano gli autori, mi fa piacere che questa cosa esca, lasciami stare. Voglio farmi sentire e non dirmi che non devo dirlo”.

A quel punto, Signorini ha lanciato la pubblicità, Stefania è tornata in salone e Helena si è congratulata con lei per come ha gestito il confronto con Shaila prima e Beatrice poi. Poco dopo, la modella brasiliana è tornata a criticare la Luzzi, sottolineando che non ha alcuna stima nei suoi confronti e che lei non segue le dinamiche della Casa: “Io la stimo zero Beatrice, non è nulla di quello che pensavo. Assurdo. Beatrice non è carina per nulla, non mi sorprende che è sempre d’accordo con loro. Ma poi ce l’ha con te Stefy. Forse non vede il canale 55, non segue il programma. Come può fare dei commenti del genere? Mi dispiace tanto, ma io non la stimo più. Forse non guarda il Grande Fratello. Mi dispiace, ma è la verità”.