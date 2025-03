Si addensano nubi nerissime sopra la Casa del Grande Fratello. Stando a quanto scritto dal giornalista Gabriele Parpiglia, il Codacons ha presentato all’Agcom (L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) un esposto formale contro il reality show condotto da Alfonso Signorini per “violenza e irregolarità”. Nel mirino il caso che vede protagonista Lorenzo Spolverato (se ne è parlato anche a Uno Mattina), ma non solo.

Grande Fratello, il Codacons presenta esposto all'Agcom

“Allarme Codacons: Violenza e Irregolarità al Grande Fratello. Il Codacons ha presentato un esposto formale contro il Grande Fratello 2024-2025 dopo numerose segnalazioni di telespettatori preoccupati per episodi di violenza e comportamenti inappropriati all’interno del programma – scrive Gabriele Parpiglia -. Al centro delle polemiche troviamo Lorenzo Spolverato, contestato persino in Rai durante “Uno Mattina in Famiglia” per presunti episodi di bullismo e aggressività, in particolare verso l’ex fidanzata Shaila Gatta. Ma non è solo: l’esposto menziona anche altri episodi problematici, come il tentativo di Helena Prestes di aggredire Jessica Morlacchi con acqua bollente e un bollitore, e le minacce di Eleonora Cecere che avrebbe detto “Ti ammazzo” alla Morlacchi.

Il Codacons chiede all’Agcom di “avviare con cortese sollecitudine un’istruttoria” e adottare “provvedimenti urgenti volti alla chiusura del programma”, citando l’articolo 37 del Testo unico per la fornitura di servizi media audiovisivi che vieta contenuti violenti in televisione, specialmente a tutela dei minori.

Ma c’è di più: l’associazione ha anche emesso una diffida riguardante il televoto, dopo aver ricevuto oltre 500 segnalazioni di presunte irregolarità. Si sospetta che “non venga tenuto adeguatamente conto delle votazioni espresse dai telespettatori” e che le eliminazioni vengano decise sottobanco dagli autori”.