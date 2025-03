Volano stracci – seppur a distanza – tra Giglio e Maria Monsè. Il parrucchiere romagnolo ha infatti definito “trash” la showgirl e sua figlia Perla Maria, e non si è fatta attendere la reazione delle due ex concorrenti del Grande Fratello: “Ma lui si è visto?”.

Giglio ha pronunciato la battuta su Le Monsè quando nella Casa ha fatto il suo ingresso Mattia Fumagalli, protagonista di un siparietto insieme a Javier Martinez e Helena Prestes: “Non so se è più trash questo o quello delle Monsè”. Una stilettata che non è passata inosservata, e che è stata riferita alle Monsè, che hanno così replicato: “Lui è parrucchiere e ci mettiamo le mani nei capelli. Ma Giglio che dice che noi siamo trash… ma lui si è visto?”. Poi hanno aggiunto: “Forse non ha visto come si veste, che acconciature che si fa. Lui invece è un uomo chic e non è trash?”. Maria, poi, ha criticato fortemente l’acconciatura “clamorosamente oscena” con la quale si è presentato in puntata lunedì scorso, e in seguito ha pubblicato una storia su Instagram nel quale definisce Giglio “cervo a primavera”. Un chiaro riferimento ai presunti flirt di Yulia Bruschi, fidanzata del gieffino, con un ex tentatore di Temptation Island e con il suo ex compagno Simone Costa.