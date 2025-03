Questa sera andrà in onda su Canale 5 la 38esima puntata stagionale del Grande Fratello, durante la quale verrà decretata la terza finalista che raggiungerà Lorenzo Spolverato e Jessica Morlacchi nella finalissima che andrà in onda il prossimo 31 marzo. Oltre all’esito del televoto determinante per il reality show condotto da Alfonso Signorini, ci sarà anche spazio per le numerose polemiche tra i concorrenti. Di seguito le anticipazioni.

Dopo l’eliminazione di Federico Chimirri, questa sera non ci saranno eliminazioni. Il televoto, infatti, decreterà la terza finalista di questa edizione. In lizza per conquistare il pass per l’atto conclusivo del Grande Fratello ci sono Mariavittoria Minghetti, Stefania Orlando, Zeudi Di Palma, Shaila Gatta e Chiara Cainelli. Stando al risultato del sondaggio di ForumFree, a spuntarla sarà Stefania Orlando. Tuttavia, com’è ormai noto, a decidere il destino degli inquilini sono esclusivamente i fandom, ed è dunque ipotizzabile che ad approdare in finale sarà Zeudi Di Palma. Se la showgirl può infatti contare sull’appoggio del pubblico generalista, l’ex Miss Italia ha dalla sua un esercito di fan, molte delle quali hanno utilizzato degli stratagemmi per dare migliaia di voti con bot, VPN e email false.

In attesa di scoprire il nome della terza finalista, infatti, il primo finalista già annunciato, Lorenzo Spolverato, è finito nuovamente nell’occhio del ciclone. Il modello milanese è stato punzecchiato anche da Gianni Ippoliti nel corso dell’ultima puntata di Uno Mattina in Famiglia, che ha parlato di “episodi di bullismo, di violenza, di bestemmie, di parolacce da parte di un concorrente del Grande Fratello”. Questa notte, inoltre, Lorenzo avrebbe dato nuovamente di matto, tirando pugni a muri e porte della Casa. Sulla questione è intervenuta anche la giornalista Grazia Sambruna, che ha parlato di una possibile squalifica del concorrente che potrebbe arrivare già stasera. Negli ultimi giorni, anche Beatrice Luzzi è finita nella bufera dopo le sue affermazioni sui disturbi alimentari di Mariavittoria Minghetti.