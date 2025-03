Ieri sera, nel corso della 37esima puntata del Grande Fratello, Mariavittoria Minghetti ha svelato di soffrire da diverso tempo di disturbi alimentari e di aver un rapporto molto complicato con il cibo.

“È una lotta che faccio con me stessa, volevo sempre sentirmi all’altezza. È come se dovessi raggiungere degli standard interni, molto alti. Avevo un controllo maniacale sul mangiare in un determinato modo, dover avere una determinata misura. Quindi è nato tutto come una sorta di ipercontrollo su tutto, che poi si è trasformato in un ipercontrollo sul cibo. Mi ha aiutata la terapia e la sto continuando ancora oggi. Ancora ho un rapporto conflittuale con il cibo, soprattutto qui dentro".

Dopo aver ascoltato le parole della dottoressa romana, Alfonso Signorini ha chiesto l’intervento delle due opinioniste in studio, e se quello di Cesara Buonamici non ha destato scalpore, il commento di Beatrice Luzzi ha invece sollevato un polverone. "Hai fatto molti passi in avanti, credi in te stessa e anche in chi ti ama. La natura è stata molto gentile con te, ti ha dato un bel patrimonio, perché non essere riconoscente?", le parole della giornalista, a cui sono seguite quelle dell’ex gieffina: “Io penso che il cuore della questione sia sentirsi liberi di essere sé stessi, anche di essere gelosi quando si è gelosi. Dillo, ‘sono gelosa’, dillo”.

Un commento che poco aveva a che fare con quello che Mariavittoria aveva appena raccontato, e che è apparso totalmente fuori contesto alla stessa concorrente che, alla fine della puntata, si è così sfogata: “Ma il suo commento? Stavamo parlando di un argomento così delicato e complicato. Cosa c’entrava dirmi quella cosa? Lei è tanto una donna intelligente, acculturata, brava e sveglia… Non c’entrava nulla la gelosia in quel momento, anzi con quello che ha detto l’ha rovinato del tutto il momento. Poteva dire tutto, ma la gelosia non c’entrava in quel contesto”.

Commento su Mariavittoria, aspre critiche a Beatrice Luzzi

Il commento di Beatrice non è piaciuto neanche al pubblico, che sui social ha aspramente criticato l’opinionista. “Beatrice con l’intervento fuori luogo mi ha delusa tantissimo …anche perché l’argomento è delicatissimo e ci vuole coraggio nel parlarne”, ha commentato un utente. E ancora: “Maria Vittoria ha aperto il cuore e la Luzzi ha aperto bocca per dire l’ennesima caz*ata”; “Non ho parole per Beatrice, davvero… ma d’altronde si sa siamo noi quelli che non la capiamo. Imbarazzante”.