Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello andata in onda ieri, giovedì 6 marzo, Alfonso Signorini ha mostrato una clip risalente allo scorso gennaio che ha incastrato Lorenzo Spolverato, il quale voleva spingere Shaila Gatta ad avvicinarsi ad Emanuele Fiori per creare un triangolo. Durante una pausa pubblicitaria, il modello milanese e Javier Martinez hanno discusso, e Spolverato ha anche mosse delle accuse agli autori, perché farebbero degli sconti al pallavolista argentino: “Devi imparare a stare zitto. Sai perché sei così sicuro di te? Perché qui dentro ti fanno sempre gli sconti. Sì Javier, qui ti fanno gli sconti e io invece le prendo tutte una ad una a testa alta, a me non fanno sconti”.

A dire il vero, il Grande Fratello è stato indulgente con tutti i concorrenti, e in particolare con Lorenzo, che nel corso di questi mesi ne ha combinate di ogni e avrebbe meritato la squalifica.

Questa notte, al termine della puntata, Shaila, Chiara e Zeudi si sono appartate in piscina, e l’ex velina si è vantata di essere stata difesa da Signorini: “Ragazze, ma quando stasera ho parlato e ho smascherato Javier che mi ha detto le parolacce? Pure Alfonso mi ha difeso e mi ha fatto piacere, ha detto ‘dire a una ragazza che si deve fare i ca**i suoi è brutto‘”.

Zeudi le ha però fatto notare che in realtà il conduttore ha preso le parti di Javier: “No amo, non era così, anzi è andata al contrario! Alfonso ha detto che Javier non ha detto una cosa così grave. Ha detto pure che se mettessero delle telecamere in casa sua sentiremmo di peggio”.

Shaila Gatta, accuse a Signorini e al Grande Fratello

A quel punto Shaila è sbottata, lamentandosi di Signorini e anche del Grande Fratello: “Ah pure? Ma ci fosse mai una volta che Alfonso sta dalla mia parte e non mi va contro. Mi sono illusa! Vabbè, comunque, qua dentro ci sono proprio due pesi e due misure. Se facciamo qualcosa noi, veniamo subito bastonati e ci criticano e lo fanno vedere, se invece lo fanno Javier ed Helena, tutto a posto oppure non si vede. Uff, ma poi dopo tutto quello che sto subendo. Non si capisce perché quelli dell’altro gruppo possano fare tutto e nessuno li additi. Io ero convinta che Alfonso mi avesse difeso, invece no! Che illusa, mamma mia, che illusa!”.