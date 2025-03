Sale la tensione tra Javier Martinez e Lorenzo Spolverato al Grande Fratello. Sono ormai diversi mesi che i due concorrenti si scontrano, ma nel corso della 38esima puntata, andata in onda lunedì 10 marzo, è stato superato il livello di guardia.

Alfonso Signorini ha mostrato un clip riassuntiva della settimana, inclusa la scena in cui il modello milanese, riferendosi al pallavolista argentino, ha esclamato: “Marcisci cog***ne!”. Una frase contestata dal conduttore e che ha mandato su tutte le furie Javier. Durante un blocco pubblicitario, quest’ultimo, visibilmente agitato, si è dovuto allontanare dal salone per provare a calmarsi. Poco dopo, Martinez è stato raggiunto in cucina da Spolverato, ed è scoppiato un litigio. Lorenzo ha accusato Javier di fingere in puntata per poi mostrare la sua vera personalità quando non si va in diretta. A quel punto, il pallavolista argentino non è riuscito a trattenersi e si è scagliato contro il coinquilino: “Sei un ragazzino, di testa c’hai 13 anni, sei una barzelletta”. “Almeno io le faccio tutte davanti le telecamere, tu ti nascondi. Ma prima o poi conosceranno la realtà”, ha replicato Lorenzo. A quel punto, Javier ha perso le staffe, esclamando: “Ma datti una svegliata, che il Grande Fratello prima o poi finisce. Diventa uomo prima o poi, sfigato”.