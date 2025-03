Al termine della trentottesima puntata del Grande Fratello andata in onda lunedì 10 marzo, la Casa si è trasformata in una polveriera. Lorenzo Spolverato era infuriato con Mariavittoria Minghetti perché pretende di sapere chi le abbia detto che lui ha spinto Shaila Gatta a creare una finta ship con Emanuele Fiori. Un’accusa che si è rivelata vera, e che ha indotto Alfonso Signorini a dire agli Shailenzo che “hanno perso la faccia”.

“Tu l'hai tirata fuori. Ti dovresti prendere le responsabilità di dirci chi è stato perché noi l'avremmo fatto. L'hai tirata fuori tu. Se fossi amica di Shaila, come manifesti, lo faresti e invece non sei amica di Shaila. Puoi anche evitare di manifestare la tua amicizia con Shaila, perché non ci crede nessuno”, è sbottato Lorenzo. Mariavittoria gli ha fatto presente che questa cosa riguarda lui e non Shaila.

A quel punto, Jessica Morlacchi, notando Lorenzo e Mariavittoria discutere, si è avvicinata alla dottoressa romana: “Ti sta punzecchiando perché vuole il nome, non ci cascare come un broccolo”. Poi, si è rivolta direttamente a Spolverato: “Non te lo vuole dire, basta. Glielo hai chiesto pure sul divano, lei non te lo vuole dire”. Il modello milanese ha invitato la cantante a non immischiarsi nella discussione, ma Jessica gli ha detto che in fondo è esattamente quello che succede quando qualcuno vuole parlare con lui, ovvero che intervengono subito Shaila o Chiara: “Ti piace quando non parli da solo e hai tutti addosso? Mariavittoria ha me. […] Ti manca Pulcinella e Arlecchino, poi hai finito le maschere”. Tuttavia, Lorenzo ha continuato ad inveire contro la fidanzata di Tommaso Franchi: “Questa cosa l'hai tirata fuori al momento giusto per mettermi in cattiva luce come tutti gli altri nella casa. Ce la farete, vediamo come andrà a finire, ma ce la farete. Io so chi sono. Tu sei falsa e incoerente”.