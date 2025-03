Ieri sera, al termine della trentottesima puntata del Grande Fratello, Giglio è scoppiato a piangere perché Stefania Orlando – nel momento delle nomination – gli ha detto che è rock fuori e Heidi dentro, e che in sei mesi di programma non si è mai esposto. Un commento che ha mandato in crisi il fidanzato di Yulia Bruschi.

L’account X Indifferenza Astrale ha così ironizzato sull’immagine del concorrente in lacrime: “Ha saputo delle corna?”, e Maria Teresa Ruta ha commentato: “Dai smettetela poverino, comodino sì, ma bellissimo e buonissimo”.

Lo sfogo di Giglio al termine della puntata

“Fuori è un conto, dare le opinioni diverse dal dentro, non puoi chiedere, qui hai la possibilità di provare a chiedere no? Hai la possibilità di mettere in discussione la tua opinione, pensare di magari forse cambiare l’opinione sentendo la sua versione. Ma non è solo quella opinione che ha dato, ne ha date tante e io mi baso su quello. Non è che se non vedi una mia clip allora vuol dire che io non dico la mia, io la mia l’ho sempre detta altrimenti non sarei qui perché al televoto ci sono finito. Quindi ripeto: sarai una donna di spettacolo e io sono un uomo da bar ma si vive così nella vita”.