Nelle ultime ore, Shaila Gatta ha fatto una rivelazione su Mariavittoria Minghetti. Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello, andata in onda lunedì 10 marzo, l’ex velina e la dottoressa romana sono andate in studio per scoprire l’esito del televoto che le vedeva protagoniste. Al riguardo, prima di essere chiamata da Alfonso Signorini, sembra che la fidanzata di Tommaso Franchi fosse estremamente nervosa, tanto da avere un attacco di panico. L’ex velina, infatti, ha raccontato che la coinquilina era molto ansiosa dietro le quinte e, nonostante il loro rapporto non sia esattamente idilliaco, ha cercato di calmarla e darle una mano.

“Stavamo dietro lo studio prima di entrare in puntata, ha avuto un attacco di panico e stava per vomitare. Ho tolto tutte le mie divergenze, le ho dato la mano e le ho detto ‘stai tranquilla, va tutto bene’. Sai perché? Perché il gioco è una cosa e l’umanità è un’altra”, ha spiegato Shaila. Zeudi Di Palma ha confermato la versione raccontata dalla ballerina napoletana, aggiungendo che Mariavittoria era praticamente in lacrime ed entrambe hanno provato a rassicurarla.

In seguito, Shaila Gatta ha voluto raccontare quanto accaduto in studio con Mariavittoria Minghetti anche a Lorenzo Spolverato. “Mariavittoria, per quanto sia simpatica, mi ha tradito più di una volta. E nonostante tutto questa sera le ho teso la mano e l’ho accarezzata dietro le quinte perché stava male. Perché sono umana. Non c’erano neanche le telecamere, l’ho fatto perché sono un essere umano e sensibile”.