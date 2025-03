La diciottesima edizione del Grande Fratello è ormai arrivata alle battute finali, e a partire dalla prossima settimana non ci saranno più raddoppi settimanali. Come anticipato da DavideMaggio.it, infatti, prima della finalissima del 31 marzo ci saranno solo tre puntate, che saranno caratterizzata da diverse eliminazioni, considerando che nella Casa ci sono ancora undici concorrenti.

La settimana in corso sarà l’ultima con il doppio appuntamento. Il reality show condotto da Alfonso Signorini saluterà il giovedì sera con la puntata del 13 marzo, poi andrà in onda unicamente il lunedì fino a fine mese.

39esima puntata giovedì 13 marzo

40esima puntata lunedì 17 marzo

semifinale lunedì 24 marzo

finale lunedì 31 marzo

Al posto del Grande Fratello, in attesa che Mediaset definisca i prime time primaverili, i giovedì sera di Canale 5 saranno occupati da un film (giovedì 20 marzo, salvo ripensamenti, è prevista l’ennesima messa in onda di Titanic) e da Can Yaman con Il Turco (giovedì 27 marzo la seconda e ultima puntata della mini-serie al via martedì 25).