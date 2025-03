La 38esima puntata del Grande Fratello andata in onda ieri, lunedì 10 marzo, ha riaperto alcune ferite nella relazione tra Helena Prestes e Javier Martinez in merito al triangolo che aveva visto protagonista anche Zeudi Di Palma.

Nel corso della diretta, infatti, la modella brasiliana è venuta a conoscenza del fatto che il fidanzato aveva ringraziato con dei cuori un aereo che lo associava all’ex Miss Italia. “Qualsiasi persona che ti sostenga anche su una cosa che tu non sei d’accordo fai un cuoricino?”, si è infuriata la Prestes.

Javier ha provato a spiegare il suo punto di vista: “Io spero che le persone vogliano vedere un’amicizia tra me e Zeudi. Io ho ringraziato le persone, ho fatto un cuore a loro, non all’aereo, non siamo la chimica vera io e Zeudi. Appena arrivato l’aereo sono venuto subito da te e ti ho detto che non succedeva niente. Perché stai mettendo in dubbio me adesso? Dal momento che io ti dico che l’ho fatto per le persone, è più forte di me, sono sincero. Siamo fatti in maniera diversa”.

Tuttavia, Helena non ha assolutamente condiviso le motivazioni di Javier: “Non va bene, io non sono tua madre, non voglio esserlo, però voglio che tu rifletta sul fatto che non va bene, se no vai con lei. Sono persone che sostengono la cosa che c’è scritta, è una persona inaffidabile, noi siamo di buon cuore, ma è una persona stratega che gioca con la vita delle persone. Che pa**e. Sono calma, può essere che vado via o io o Stefania e vorrei che lei rimanesse fino alla fine perché ho bisogno di lei. Va benissimo così, dobbiamo solo sopportare queste persone. Io avevo un rapporto di amicizia con Zeudi e alla fine lei ha detto che avevamo un rapporto amoroso ed era delusa. Se pensavi per me non facevi dei ca**o di cuoricini ad un ca**o di aereo che dice che hai chimica con Zeudi. Vaffanc*lo”.