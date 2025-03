A cura della Redazione

Grande exploit di ascolti per il film per la tv "Champagne-Peppino Di Capri", prodotto da Rai Fiction, diretto da Cinzia TH Torrini e andato in onda lunedì in prima serata su Rai 1.

Un successo dovuto solo a intramontabili hit come Champagne, Saint Tropez Twist, Roberta o anche riconducibile all'Italia degli anni '60 e del miracolo italiano? Secondo il report di OmnicomMediaGroup, realizzato per il quotidiano nazionale Libero, 4.260.000 spettatori col 25% di share è un gran bel risultato per questo film, interpretato da Francesco Del Gaudio (Di Capri), Gaja Masciale (Giuliana Gagliardi) e Arianna Di Claudio (Roberta Stoppa), che ha ripercorso la vita del celebre cantante partendo dalle prime esibizioni da bambino nel 1943 fino alla prima vittoria al Festival di Sanremo nel 1973.

Picchi sopra il 30% di share nel finale, con la rinascita dopo un periodo di crisi e il trionfo sanremese. Ottimo apporto dai device tecnologici, con 21mila utenti connessi secondo la Total Audience Auditel. Boom al Sud, col 37% di share medio, e al Centro-Sud, col 29.3%.

Un artista, Di Capri, amato anche dai giovani, basti pensare a Gué Pequeno che ha eseguito una cover/remix di "Champagne" col featuring dello stesso Peppino. Anche per questo stupisce fino a un certo punto l'ottima penetrazione presso i giovanissimi, con i 15-24 anni a punte del 24.3% tra le ragazze. (Klaus Davi)