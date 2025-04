I rumor degli ultimi giorni relativi alla volontà di Shaila Gatta di lasciare Lorenzo Spolverato si sono confermati veritieri. Nel corso della finale del Grande Fratello, l'ex velina è entrata nella Casa per comunicare al modello milanese la sua decisione di archiviare la loro turbolenta storia d'amore.

Shaila Gatta lascia Lorenzo Spolverato

“Questa è la tua serata e non voglio dilungarmi, ma per me è stata una settimana molto difficile. Sono entrata con degli ideali di donna libera e stavo iniziando a sperimentarlo. Ma sono ricaduta di nuovo vittima di me stessa e delle mie stesse dinamiche. Ce l’ho tanto con me stessa. Non so come abbia potuto permettermi di trattarmi in modo brutale e aggressivo. Hai cercato di allontanarmi da tutti. In questa settimana hai dimostrato un grande amore nei miei confronti, ma in realtà mi sono sentita molto usata e poco amata. Qualsiasi donna merita un amore sano e questo non è un amore sano. Ho acquisito un po’ di lucidità, ma non avevo le forze di prendere questa decisione. Ma ora sì”.

Shaila ha poi continuato: “Vorrei ricordarti che l’amore sano è fatto di comprensione, compassione e tutela [...] Nella tavola rotonda del falsume che avete fatto qua non mi hai tutelata. Ho vissuto un amore tossico con te, avrei avuto bisogno di aiuto e invece sono state create solo dinamiche. Se c’è una cosa di cui mi pento è averti chiesto scusa troppe volte. Se penso che questo non sia un amore sano è perché credo che tu ami una parte di me solo perché ti fa sentire meglio“.

La reazione di Lorenzo Spolverato

Lorenzo Spolverato ha replicato: "Io sono terrorizzato, non ho una sola parola. Entri e mi spari tutte queste cose. Non saprei da dove partire. Tremo. Come ti ho toccato? Per cinque mesi non ti sei accorto di nulla?". Poi, Shaila ha aggiunto: "Sei ossessionato da Helena, non lei da te". Dato che non lo faceva parlare, Lorenzo, rivolgendosi al conduttore, ha detto: "Alfonso, puoi farla uscire allora". La Gatta ha voluto ringraziare le opinioniste che spesso l'hanno messa in guardia. Cesara Buonamici ha commentato: "Tanto tuonò che piovve", poi ha aggiunto che si è detta scioccata dalle modalità utilizzate dall'ex velina per lasciare Spolverato. Anche Beatrice Luzzi ha detto di avere trovato Shaila inopportuna. Lorenzo, rimasto solo con Signorini, ha confidato che inizialmente pensava fosse uno scherzo, e si è chiesto se sia stata influenzata dall'esterno.

Nel frattempo, stando a quanto rivelato da Amedeo Venza, Shaila Gatta si sarebbe rifiutata di entrare in studio e starebbero facendo di tutto per convinverla.