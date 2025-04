Clamoroso colpo di scena al Grande Fratello. Zeudi Di Palma, a sorpresa, è stata eliminata dalla finale. Dopo il duello tra Chiara Cainelli e Mariavittoria Minghetti, che ha decretato la quinta finalista, i cinque inquilini rimasti in gara sono stati chiamati ognuno a scegliere un piramidale. Chi tra loro avesse pescato quello nero sarebbe finito al televoto, chi tra loro avesse pescato quello oro avrebbe deciso chi mandare in al televoto insiema quello che avrebbe preso il nero. Zeudi ha preso il piramidale nero e Lorenzo Spolverato quello oro, mandando così al televoto eliminatorio Helena. Le due favorite per la vittoria si sono sfidate, e a trionfare è stata la modella brasiliana, nonostante il potentissimo fandom delle Zelena.

Helena ha ottenuto il 52,85% delle preferenze, mentre Zeudi il 47,15%.