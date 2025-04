Clamoroso al Grande Fratello. Dopo le eliminazioni di Mariavittoria Minghetti e Zeudi Di Palma, anche Lorenzo Spolverato è uscito sconfitto dal televoto che lo vedeva opposto a Chiara Cainelli, sostenuta dal potentissimo fandom delle Zelena. La scelta del modello milanese di scegliere come sua avversaria al televoto flash la concorrente trentina si è rivelata controproducente.

Se Lorenzo Spolverato ha perso al televoto non è grazie ai fan di Chiara Cainelli (che in un recente televoto per decretare una finalista ha preso lo 0,9% delle preferenze), ma è grazie ai fan di Helena Prestes e Zeudi Di Palma, che molto probabilmente si sono alleate contri per tutti gli screzi che ha avuto con le loro beniamine.

Lorenzo Spolverato è finito al televoto dopo aver pescato il piramidale nero. Chiamato a scegliere fra Jessica Morlacchi e Chiara Cainelli, il gieffino milanese ha scelto di scontrarsi con quest’ultima perché considerata più debole: “Arrivato a questo punto scelgo Chiara perché penso a me, voglio vincere e lei può essere più debole al televoto“. Ma a quanto pare ha fatto male i conti: lei, infatti, ha ottenuto il 57% delle preferenze.