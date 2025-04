Continua a tenere banco la fine della storia d’amore tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. Durante la finale del Grande Fratello, l’ex velina è entrata nella Casa e ha scaricato in diretta il modello milanese, sottolineando di essere rinsavita e che il loro era un amore tossico.

Rottura tra Shaila e Lorenzo, l'agenzia di lei fa chiarezza

In questi giorni, tra chiavette usb, presunti schiaffi e teorie del complotto, si è detto e scritto di tutto sulle ragioni che avrebbero indotto la ballerina partenopea a chiudere la relazione con l’ormai ex fidanzato. Molti Shailenzo, fan della coppia, ritengono che Shaila possa essere stata in qualche modo “plagiata” da amici, familiari e persino dall’agenzia che ne cura gli interessi. Al riguardo, Deianira Marzano ha detto di aver avuto modo di parlare proprio con chi rappresenta l’ex velina, il quale ha tenuto a fare una precisazione: “Mi sono confrontata con l’agenzia di Shaila e ci tengo a precisare che in merito ad alcune voci circolare online, ci teniamo a chiarire che l’agenzia che rappresenta Shaila non è mai intervenuta, né pubblicamente né privatamente, nelle sue vicende personali o sentimentali. L’agenzia si è sempre limitata a gestire gli aspetti lavorativi e professionali, nel pieno rispetto della privacy e dell’autonomia della persona. Qualsiasi altra interpretazione è da considerarsi totalmente infondata”.

Le parole del papà di Shaila Gatta

Anche Cosimo Gatta, papà di Shaila, ha spiegato che la decisione di lasciare Lorenzo, e di farlo durante la finale, sono state esclusivamente della figlia: "Ragazzi dovete fidarvi di quello che vi dico. Nessuno l’ha spinta a fare qualcosa, nemmeno il programma. Guardate che lei è stata a casa con me, con noi, non è stata una settimana con il Grande Fratello quando ha preso questa decisione. Ci dovete credere, ha deciso tutto lei, nessuno l’ha plagiata o convinta. Questa è stata una sua scelta di dirlo in puntata. Il programma le ha fatto fare quello che ha chiesto, questo è vero, ma è stata una sua idea di andare lì e comunicarlo. Non metto in dubbio che fossero innamorati, lei e Lorenzo, ma Shaila ha deciso così. Magari lo contatterà per spiegarsi meglio”.

Quel che è certo è che Lorenzo Spolverato non si aspettava assolutamente di essere mollato in diretta: “Io credevo fosse uno scherzo, un pesce d’aprile. Io non sono fuori, non vedo la realtà da 200 giorni, ma in una settimana è cambiata così tanto. Lei è arrivata con un discorso già pronto, come se avesse visto delle cose, sentito dei pareri da amici e famiglia. Non mi sono ritrovato nelle parole che ha detto. In una settimana ha capito tutte queste cose che ha detto? Onestamente non riesco proprio a capire cosa possa essere successo”.

Lorenzo, la collanina con la S di Shaila e le sue parole su Ig

Ad ogni modo, Shaila Gatta sembra aver voltato definitivamente pagina, ma lo stesso non si può dire per l’ex fidanzato. Nelle ultime ore, infatti, Lorenzo ha fatto un unboxing dei regali ricevuti dai fan al termine della finale, e tra questi c’era una collanina con le iniziali sue e dell’ex velina. “Lollo si è messo la nostra collana col sole con il raggio più lungo e la S”, ha commentato una fan. Insomma, probabilmente Spolverato deve ancora metabolizzare quello che è accaduto, e non è improbabile che nelle prossime settimane proverà ad avere un confronto con l’ex velina.

Intanto, Lorenzo ha rotto il silenzio pubblicando una foto tra le sue Instagram stories con una breve didascalia: “Giorni difficili, ma grazie a tutti per il sostegno che mi date, non potete capire quanto sono grato a tutti voi che non mi fate sentire mai solo. Mi dispiace non riuscire a rispondere a tutti, ma ho bisogno anche di stare con la mia famiglia e i miei amici. Mi fate impazzire, vi amo".