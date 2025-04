Non si placano le polemiche dopo la decisione di Shaila Gatta di lasciare Lorenzo Spolverato in diretta televisiva durante la finale del Grande Fratello. Tra chiavette usb, presunti schiaffi e teorie del complotto, si è detto e scritto di tutto sulle ragioni che avrebbero indotto la ballerina originaria di Secondigliano a chiudere la relazione con il modello milanese. Dal canto suo, l’ex velina ha ribadito che non c’è stata alcuna ingerenza da parte di familiari, amici e agenzia che la rappresenta, ma che si tratta di una decisione che ha assunto in totale autonomia.

L’ultimo rumor in ordine di tempo vede coinvolta anche una terza persona, ovvero Alfonso D’Apice. Stando alle testimonianze di alcuni fan presenti fuori dall’hotel in cui soggiornava Shaila, il fidanzato di Chiara Cainelli sarebbe rimasto accanto all’ex velina evitandole il contatto con gli Shailenzo, il fandom dell’ormai ex coppia, con l’aiuto di Federica, migliore amica di lei. Inoltre, dopo aver lasciato Lorenzo, la Gatta avrebbe esitato a rientrare in studio, e Alfonso l’avrebbe appoggiata dicendole: “Hai fatto bene”.

Ma non è tutto. Negli ultimi giorni D’Apice avrebbe convinto Shaila del fatto che Lorenzo ha giocato con i suoi sentimenti e quelli di altri, inclusa la Cainelli. Idea trasmessa anche a quest’ultima e a Zeudi Di Palma, le quali hanno smesso di seguire Spolverato su Instagram.